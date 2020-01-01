Названа аивакомпания, налетавшая больше всего в Украине

Лидером украинского неба оказалась иностранная авиакомпания.

За 2020 год больше всего полетов в воздушном пространстве Украины выполнила турецкая авиакомпания Turk Hava Yollari A.O. (“Турецкие авиалинии“) - 14 623 полета. Об этом сообщает “Украэрорух“.

Читай также: Крушение самолета в Индонезии: украинцев на борту не было

В топ-3 также вошли компании Ukraine International Airlines (Украина) - 14 406 полетов и Aviakompaniya Belavia (Беларусь) - 10 644 полета.

Пятерку компаний, налетавших больше всего в Украине, замыкают Wizz Air Hungary Ltd (Венгрия) - 9 151 полет, “Wind Rose“ Aviation Company (Украина) - 8 511 полетов.

Читай также: Названы самые безопасные авиакомпании мира

Кроме этого, в топ-10 входят: Skyup Airlines LLC (Украина) - 8 434 полета, LOT Polish Airlines (Польша) - 6 260 полетов, Ryanair LTD (Ирландия) - 5 965 полетов, Azur Air Ukraine Airlines LLC (Украина) - 4 663 полета, Pegasus Hava Tasimaciligi AS (Турция) - 3 446 полетов.

Отмечается, что украинские авиакомпании выполнили в прошлом году 49 733 полета (это на 54,7% меньше, чем за 2019 год), иностранные - 92 314 полетов (-59,1%).

Напомним, ранее сообщалось, что популярный лоукостер сокращает количество рейсов из Киева. До весны авиакомпания будет выполнять без перерыва только три рейса из тридцати существующих.