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Создание COVID-вакцины Sinovac в Харькове: Производство стоит 10 млн

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Переговоры по покупке оборудования уже ведутся.
Создание COVID-вакцины Sinovac в Харькове: Производство стоит 10 млн
Создание COVID-вакцины Sinovac в Харькове: Производство стоит 10 млн
EPA/UPG

Начало производства китайской COVID-вакцины Sinovac в Харькове запланировано на 2022 год. Закупить оборудование могут уже в ближайшее время. Об этом во время брифинга заявил Валерий Печаев, занимающий пост главы правления АО “Лекхим“.

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По имеющейся информации, производство вакцины от коронавируса будет стоить в районе 10 млн евро. В данный момент уже проводятся переговоры о покупке оборудования с Италией, Германией и Испанией.

“Общий объем фазы производства вакцины в готовой форме составляет порядка 10 млн евро. Будет уточняться“, – отметил Печаев.

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По его словам, производство вакцин является достаточно дорогим процессом.

Ранее сообщалось, что недостаточное количество COVID-тестов делают только в двух областях Украины

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Теги: COVID-19, вакцина, Харьков, Украина, коронавирус, Китай
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