Создание COVID-вакцины Sinovac в Харькове: Производство стоит 10 млн

Переговоры по покупке оборудования уже ведутся.

Начало производства китайской COVID-вакцины Sinovac в Харькове запланировано на 2022 год. Закупить оборудование могут уже в ближайшее время. Об этом во время брифинга заявил Валерий Печаев, занимающий пост главы правления АО “Лекхим“.

Читай также: Санврач заявил, что маленьких детей в локдаун надо отправлять в школу

По имеющейся информации, производство вакцины от коронавируса будет стоить в районе 10 млн евро. В данный момент уже проводятся переговоры о покупке оборудования с Италией, Германией и Испанией.

“Общий объем фазы производства вакцины в готовой форме составляет порядка 10 млн евро. Будет уточняться“, – отметил Печаев.

Читай также: Массовая вакцинация украинцев от COVID начнется в феврале, - Степанов

По его словам, производство вакцин является достаточно дорогим процессом.

Ранее сообщалось, что недостаточное количество COVID-тестов делают только в двух областях Украины.