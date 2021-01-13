К контрабандной VIP-вакцинации может быть причастен Михаил Пасечник - СМИ

В сети обнародованы новые подробности истории с подпольной VIP-вакцинацией от коронавируса, которая началась в Киеве в частной клинике Медиленд. По данным Telegram-канала “Шептун“, контрабанду вакцины Pfizer и незаконную вакцинацию по цене до 3000 долларов за инъекцию организовал и прикрывает советник главы Офиса Президента Михаил Пасечник. Об этом пишет Голос.ua.

О Пасечнике известно, что в 2006 году он взял для своих аптек “Фалби“ кредит в государственном Укрэксимбанке. Но аптечная сеть вскоре рухнула, и кредит банку возвращать было нечем. Банк по сей день судится с ней. При этом бесполезно, тем более что ее хозяин – Пасечник – пристроился к власти.



“И тут выясняется, что владелец клиники Медиленд – это Виктор Капустин, который на момент выдачи Пасечнику кредита был главой правления Укрэксимбанка. То есть именно Капустин своей рукой подписал Пасечнику кредитный договор. И теперь Пасечник “отрабатывает“ долги, прикрывая контрабанду вакцины и подпольную вакцинацию по астрономическим ценам. Или не “отрабатывает“, а просто продолжает быть партнером банкира, зарабатывая большие деньги“, - говорится в сообщении.

Канал напоминает, что вакцину Pfizer каким-то образом завезли в Украину, хотя неизвестно, как она прошла через таможню и в каких условиях она транспортировалась, ведь условия ее хранения предполагают температуру минус 70 градусов по Цельсию.



“Когда об этом заговорили на каждом углу, президент Зеленский поручил провести расследование. Но вне зависимости от результатов поисков, уже сейчас очевидно, все ниточки тянутся в Офис президента. И это дело рискует стать не менее громким, чем дело Татарова, ведь советник главы ОП некто Михаил Пасечник как раз и занимается проектом вакцинации. Правда, от него требовалось вакцинировать народ, но он пока предпочитает заработать на крышевании подпольной вакцинации по сумасшедшим ценам“, - пишет “Шептун“.



Как известно, Михаил Пасечник дважды возглавлял Госслужбу по лекарственным средствам и дважды на этом посту попадал в скандалы: КРУ официально сообщало о его причастности к лоббированию интересов его аптечной сети Фалби. А медицинское сообщество стояло на ушах, когда Пасечник дал добро на свободную продажу в аптеках препаратов с кодеином – то есть наркотиков.

Ранее сообщалось, что долг компании “Фалби“, принадлежащей Пасечнику, перед Укрэксимбанком составляет 1 млрд грн.