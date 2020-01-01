На Полтавщине на ходу загорелся троллейбус

Во время ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошел в Кременчуге на Полтавщине. Там во время движения воспламенился городской троллейбус.

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Об этом сообщает ГСЧС в Полтавской области. Также показаны фото с места ЧП.

Уточняется, что пожар разгорелся на ул. Молодежной в Автозаводском районе. На место отправилось 7 спасателей. Пламя ликвидировали, а затем потушили с помощью 2 единиц техники.

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Огонь уничтожил 1,7 тыс. аккумуляторных батарей, также поврежден аккумуляторный отсек. Но в целом транспортное средство удалось спасти от полного уничтожения.

Травмированных и погибших, по данным ГСЧС, нет. Причины пожара устанавливаются.

Транспортное средство спасли pl.dsns.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Виннице от взрыва пострадало трое воспитанников детского сада.

