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Тарифный кризис: Разумков проведет экстренное совещание

Комментариев: 2
В совещании будет участвовать премьер-министр.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
facebook.com/people/Дмитро-Разумков/

Сегодня, 13 января, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков проведет совещание с участием глав парламентских фракций и групп, на котором обсудят вопросы тарифного кризиса. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на замглавы фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук.

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На совещании также будет присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, ожидается, что на совещании будет присутствовать глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и руководство НКРЕКП.

На встрече обсудят ситуацию, которая сложилась в Украине с ценой на газ. В некоторых украинских регионах проходят акции протеста, участники которых требуют от правительства снижения цен на газ. 

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Например, сегодня в Житомире протестующие перекрыли выезды из города. Люди возмущены повешением цен на газ и электроэнергию.

Ранее стало известно, что "Нафтогаз" в январе 2021 года увеличил до 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости доставки стоимость газа. Таким образом, сейчас газ для украинцев стоит на 14% больше, чем в декабре 2020 года.

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Теги: Дмитрий Разумков, совещание, тарифы, газ
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    13.01.2021, 15:51
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Поиски не столь явного надувательства населения продолжатся. Прозрачными тарифы при этих слугах не станут. Не для того их олигархи на выборах проталкивали!
Зaлюбкы    13.01.2021, 15:25
Оценка:  -22
Зaлюбкы
Нужно просто не тратить больше 20% от своего дохода на оплату услуг ЖКХ и всё.
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