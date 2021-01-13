Тарифный кризис: Разумков проведет экстренное совещание

В совещании будет участвовать премьер-министр.

Сегодня, 13 января, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков проведет совещание с участием глав парламентских фракций и групп, на котором обсудят вопросы тарифного кризиса. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на замглавы фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук.

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На совещании также будет присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, ожидается, что на совещании будет присутствовать глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и руководство НКРЕКП.

На встрече обсудят ситуацию, которая сложилась в Украине с ценой на газ. В некоторых украинских регионах проходят акции протеста, участники которых требуют от правительства снижения цен на газ.

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Например, сегодня в Житомире протестующие перекрыли выезды из города. Люди возмущены повешением цен на газ и электроэнергию.

Ранее стало известно, что "Нафтогаз" в январе 2021 года увеличил до 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости доставки стоимость газа. Таким образом, сейчас газ для украинцев стоит на 14% больше, чем в декабре 2020 года.