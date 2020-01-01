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СБУ задержала бывшего боевика "ЛНР" из "батальона ВДВ"

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В 2014 году он воевал против украинских военнослужащих.
Задержанный боевик
Задержанный боевик
ssu.gov.ua

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала бывшего боевика террористической организации "ЛНР", который в 2014 году воевал против украинских военнослужащих. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

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Досудебное следствие установило, что в 2014 году фигурант присоединился к так называемому "Третьему Станично-Луганскому батальону ВДВ ДШБ". Позднее он воевал против ВСУ в составе так называемой "противотанковой батареи 2-й отдельной мотострелковой бригады НМ ЛНР".

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Фигуранту уже предъявлено подозрение в совершении преступления. Следственные действия продолжаются.

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Ранее сотрудники СБУ задержали бывшего участника диверсионной “группы Бергмана“, который шесть лет скрывался от украинского правосудия в РФ. Его подозревают в участии во взрывах в 2014 году мостов в Донбасской и Луганской областях.

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Теги: СБУ, боевик, уголовное производство
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