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В Украине за год подешевел "борщевой набор"

Комментариев: 1
Цена на некоторые овощи упала почти в половину, сообщили в Госстате.
В Украине за год подешевел "борщевой набор"
В Украине за год подешевел "борщевой набор"
depositphotos.com

В Украине за год подешевел “борщевой набор“. Это касается всех овощей, которые необходимы для украинского блюда. Подробности о стоимости передает Госстат.

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По данным ведомства, исследование касается периода от декабря 2019 по декабрь 2020 года. Так, цена на некоторые овощи снизилась от 6,3 до 42,9%.

К примеру, картофель подешевел на 24,9% до 10,15 грн за 1 кг, стоимость лука снизилась на 42,9%, а именно до 5,12 грн за кг, свекла – на 17,3% до 5,39 грн за кг. Что касается капусты и моркови, то эти овощи стали дешевле на 21,5% и 6,3% соответственно. Госстат зафиксировал цену в 4,76 и 6 грн за кг.

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В исследовании ведомства также указывается, что на фоне снижения стоимости овощей в Украине выросли цены на фрукты, а именно на яблоки. За год они подорожали на 11,4%. В декабре за яблоки в среднем нужно было отдать 18,21 грн за кг.

Ранее сообщалось, что в Украину из РФ стали возить в 12 раз меньше книг

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Теги: борщ, овощи, цена, фрукты, стоимость, Украина
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    13.01.2021, 15:59
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Спасибо Ваве, + 100 ему в к0рму
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