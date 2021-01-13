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6,99 грн за кубометр: Кабмин ограничит цену на газ на время карантина

Комментариев: 1
Решение также связано с сезонным ростом биржевой стоимости.
6,99 грн за кубометр: Кабмин ограничит цену на газ на время карантина
6,99 грн за кубометр: Кабмин ограничит цену на газ на время карантина
depositphotos.com

Кабинет министров Украины ограничит цену на газ для населения на время карантина. Его стоимость не будет превышать 6,99 грн за кубометр. Об этом на заседании заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам главы Кабмина, цены ограничиваются из-за введенного властями карантина. Также на решение повлиял сезонный рост биржевой стоимости газа в период зимы.

“Предложенная цена, которая установится – 6,99 грн за кубометр“, – указал Шмыгаль.

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Он также отметил, что указанная стоимость голубого топлива будет введена для всех потребителей до конца или отопительного сезона, или же карантина. В данный момент она является самой низкой биржевой ценой в Украине.

Во время заседания Кабмина Денис Шмыгаль поручил Минэнергетики подготовить данный проект постановления правительства.

Ранее сообщалось, что в Житомире протестующие перекрыли выезды из города из-за высоких тарифов на газ

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Теги: Кабмин, газ, цена, Денис Шмыгаль, карантин, отопительный сезон
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    13.01.2021, 16:33
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Франшизу "слуга народа" давно нужно переименовать; "палач народа", слуга олигарха", "слуга кармана" или подобное - будет точнее отображать их сущность.
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