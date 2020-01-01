Полиция нашла вандала, повредившего Обелиск воинам АТО в Умани
В Умани сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя, который 8-го января повредил Обелиск Славы и мемориальную стену воинам АТО. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.
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Задержанный признался, что это он повредил мемориал воинам АТО. Каковы были его мотивы – установит следствие.
Ему сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет. Следствие продолжается.
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Напомним, что 8 января в Умани повредили Обелиск Славы и мемориальную стену воинов АТО на улице Небесной Сотни. В частности, были повреждены три фотокарточки на мемориальной стене и прожектор, который подсвечивал Обелиск Славы.
Ранее стало известно, что в Черниговской области четыре школьницы станцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. В их действиях правоохранители нашли признаки мелкого хулиганства.