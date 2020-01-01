Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция нашла вандала, повредившего Обелиск воинам АТО в Умани

Комментариев: 0
Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 296 УК Украины.
Обелиск Славы воинам АТО
Обелиск Славы воинам АТО
npu.gov.ua

В Умани сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя, который 8-го января повредил Обелиск Славы и мемориальную стену воинам АТО. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.

Читай также: На Луганщине испортили мемориал погибшим воинам АТО

Задержанный признался, что это он повредил мемориал воинам АТО. Каковы были его мотивы – установит следствие. 

Ему сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет. Следствие продолжается. 

Читай также: В Шевченковском районе облили краской памятник воинам АТО

Напомним, что 8 января в Умани повредили Обелиск Славы и мемориальную стену воинов АТО на улице Небесной Сотни. В частности, были повреждены три фотокарточки на мемориальной стене и прожектор, который подсвечивал Обелиск Славы. 

Ранее стало известно, что в Черниговской области четыре школьницы станцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. В их действиях правоохранители нашли признаки мелкого хулиганства.

Поделись:
Теги: Умань, обелиск, воины АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь