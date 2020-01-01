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В центре Харькова упал строительный кран

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На стройплощадке в историческом центре города произошел опасный инцидент.
В центре Харькова упал строительный кран
© Труха / Телеграм
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В центре Харькова упал строительный кран
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В центре Харькова на перекрестке улиц Кооперативной и Университетской упал строительный кран. Об инциденте сообщил местный Телеграм-канал “Труха“.

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“На Университетской грохнулся строительный кран на вагончик с рабочими. Скорая на месте. Вроде как, без пострадавших. Оперативно приехал эвакуатор и “большие дяди“, которые судорожно подписывают документы, что пострадавших нет. Кран уже поднимают“, - говорится в сообщении.

Как пишет ресурс Newsroom, по данным директора “Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф“ Виктора Забашты, в результате происшествия действительно никто не пострадал.

Кто-то из прохожих увидел, что упал кран, и вызвал скорую помощь. Но к нам никто не обращался, на месте пострадавших не было, - сказал Забашта.

Напомним, в середине декабря в Днепре строительный кран раздавил бетономешалку. Рухнувшая конструкция угодила прямо на кабину грузовика и убила водителя.

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Теги: строительный кран, Харьков
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