МИД подтвердил гибель украинцев под Ростовом

В ДТП с участием автобуса, ехавшего в Донецк, погибли два человека.

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Ростовской области России погибли двое граждан Украины. Еще двое получили травмы и госпитализированы в местную больницу. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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В частности, по информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района погибли мужчина и женщина.

“Еще двое украинских гражданок получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь“, - отметил Николенко.

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Всего в автобусе, который ехал из Москвы в оккупированный Донецк, были 18 человек, из них 15 граждан Украины. На данный момент продолжается установление обстоятельств ДТП.

Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена ​​связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не высказывали, - добавил Николенко.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в России попал в аварию автобус по дороге в “ЛДНР“. В автобусе Mercedes находились 15 человек – граждане России и Украины. Среди пассажиров был ребенок, он не пострадал.