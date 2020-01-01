Национальная комиссия проверит цены на газ, - Шмыгаль

Под "прицелом" газопоставщики с самыми большими ценами.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время проверит поставщиков газа для населения, у которых самые большие цены. Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читай также: Тарифный кризис: Разумков проведет экстренное совещание

"НКРЭКУ начинает проверку всех газопоставщиков, которые сейчас имеют самые большие тарифы на распределение газа", - написал Шмыгаль

По словам премьер-министра, Правительство хочет принять "системное и сбалансированное решение ". Особое внимание будет обращено на поставщиков газа в небольшие населенные пункты.

Читай также: Кличко опроверг повышение тарифов на тепло в Киеве

Напомним, сегодня, 13 января, стало известно, что Кабинет министров Украины принял решение ограничить цену на газ для населения на время карантина до 6,99 грн за кубометр.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах и городах Украины состоялись акции протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию. В Житомире, например, протестующие перекрыли выезды из города.