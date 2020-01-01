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Национальная комиссия проверит цены на газ, - Шмыгаль

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Под "прицелом" газопоставщики с самыми большими ценами.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
kmu.gov.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время проверит поставщиков газа для населения, у которых самые большие цены. Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"НКРЭКУ начинает проверку всех газопоставщиков, которые сейчас имеют самые большие тарифы на распределение газа", - написал Шмыгаль

По словам премьер-министра, Правительство хочет принять "системное и сбалансированное решение ". Особое внимание будет обращено на поставщиков газа в небольшие населенные пункты. 

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Напомним, сегодня, 13 января, стало известно, что Кабинет министров Украины принял решение ограничить цену на газ для населения на время карантина до 6,99 грн за кубометр. 

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах и городах Украины состоялись акции протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию. В Житомире, например, протестующие перекрыли выезды из города.

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Теги: Денис Шмыгаль, газ, цены, тарифы
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