Локдаун: Шмыгаль заявил, что Украина еще легко отделалась

Премьер указал, что европейские страны ввели более жесткие и более длительные во времени ограничения.

Так называемый “карантин зимних каникул“ – это самый мягкий формат локдауна, который мог быть внедрен в Украине в данный период. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

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Глава правительства отметил, что большинство европейских стран ввели локдаун в декабре, на новогодние праздники, а сейчас продолжают его в январе. Однако украинский Кабмин счел такой вариант слишком травматичным для экономики.

Декабрь – это наиболее активный с точки зрения экономики месяц. Поэтому закрыть страну на жесткий карантин в декабре означало бы значительно больший удар по экономике, чем в январе, когда деловая активность существенно падает, - заявил премьер.

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По словам Шмыгаля, старт усиленного карантина с 8 января – наиболее оптимальная дата, когда можно пресечь распространение вируса после праздников и разорвать цепь заражений, стартовавшую во время новогодних торжеств.

При этом глава правительства указал на относительно мягкий характер введенных ограничений по сравнению с европейскими странами.

Комендантский час, который сейчас есть в Италии, Испании и Португалии, у нас отсутствует. Работает весь общественный транспорт, что является критическим вопросом для функционирования страны, - отметил Шмыгаль.

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Также он объяснил логику запрета на продажу непродовольственных товаров. По мнению премьера, они не являются предметами первой необходимости, поэтому ими на время можно было пожертвовать ради более важной цели.

Покупка непродовольственных товаров увеличивает мобильность населения. Это также означает больше времени в магазине, а соответственно большая возможность пересечься с тем, кто болеет без симптомов. Таким же путем идут большинство европейских стран, которые вводят ограничения, - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев просит у Кабмина вернуть детей в школы на время локдауна. Ученики 1-4 классов должны вернуться к обучению, считает Кличко.