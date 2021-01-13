Украинцы с электроотоплением получат субсидии – Шмыгаль

Данное поручение уже получило Минсоцполитики и Минфин.

Украинцы, в домах которых установлено электроотопление, смогут получить субсидии. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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По словам главы Кабмина, данное решение связано с тем, что с 1 января в стране был установлен единый тариф на электроэнергию.

“…поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для отопления своих домов“, – заявил Шмыгаль.

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Во время совещания премьер также указал, что в январе вырастут субсидионные выплаты для населения. Это произойдет из-за увеличения тарифов.

Кроме того, власти упростили доступ к получению субсидий. В данный момент в Украине 3,1 млн домохозяйств получают такие выплаты. Их средний размер составляет 1,6 тыс грн, рассказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Кабмин ограничит цену на газ для населения на время карантина. Она составит 6,99 грн за кубометр.