Украина завела дело на замкомандующего Черноморского флота РФ
Прокурорами Офиса Генпрокурора Украины (ОГПУ) начато уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморского флота России по факту подстрекательства к совершению государственной измены. Об этом информирует пресс-служба ОГПУ.
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По данным следствия, российский военачальник в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также с целью изменения границ Украины, склонял военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены.
Под угрозой применения военнослужащими РФ физического насилия и оружия он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта.
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Максимальная санкция за совершение указанного особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ закрыла дело о госизмене против Кучмы и Ермака. Согласие политиков на создание Консультативного совета не может трактоваться, как помощь другому государству, говорится в сообщении.