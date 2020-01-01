Украина завела дело на замкомандующего Черноморского флота РФ

Российского военачальника подозревают в подстрекательстве к государственной измене.

Прокурорами Офиса Генпрокурора Украины (ОГПУ) начато уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморского флота России по факту подстрекательства к совершению государственной измены. Об этом информирует пресс-служба ОГПУ.

Читай также: В Украине возбудили дело против “правоохранителей“ Крыма

По данным следствия, российский военачальник в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также с целью изменения границ Украины, склонял военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены.

Под угрозой применения военнослужащими РФ физического насилия и оружия он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта.

Читай также: МИД Украины заявил протест на приговоры крымским татарам в РФ

Максимальная санкция за совершение указанного особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ закрыла дело о госизмене против Кучмы и Ермака. Согласие политиков на создание Консультативного совета не может трактоваться, как помощь другому государству, говорится в сообщении.