Суд вынес приговор знахарям, зверски убившим бездетных супругов

Виновник получил пожизненное заключение, а его сообщник – 15 лет тюрьмы.

Черниговский апелляционный суд вынес приговор знахарям, которые в 2017 году зверски убили супругов. Пара обращалась к осужденным за помощью с целью завести детей. Подробности о приговоре сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Читай также: Суд вынес устное предупреждение учительнице за избиение школьника

Известно, что супруги Зубенко были убиты в июне 2017 года в селе Шаповаловка. Они пытались завести детей, потому обращались за помощью в больницы, а также прибегали к народной медицине.

У осужденных целителей пара “лечилась“ не один раз. К одному из сеансов “маги“ подготовились. Они выкопали могилу, под предлогом ритуала мужа с женой разделили. Супруг был убит на заброшенной территории, а в доме знахари издевались уже над женщиной. После их тела закопали.

Читай также: В Кривом Роге девушка с парнем забила насмерть свою мать

Примечательно, что под одеждой мужчины был найден снимок мужа гадалки. Считается, мол это являлось частью ритуала.

Как бы то ни было, 13 января суд приговорил виновника к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Сообщник получил 15 лет тюрьмы также с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в МИД подтвердили смерть украинцев под Ростовом.