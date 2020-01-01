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"Британский" штамм COVID уже нашли возле Украины

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Этот штамм коронавируса зарегистрировали в Венгрии.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Венгрии, с которой граничит Украина, медики выявили первые три случая заражения новым штаммом коронавируса из Великобритании. Об этом сообщает УНИАН.

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"Мои коллеги определили британский вариант вируса в образцах трех пациентов", - сказала главный хирург Венгрии Сесилия Мюллер.

По её словам, было очевидно, что Венгрия не сумеет избежать этого варианта коронавируса. 

Венгрия ранее продлила до 1 февраля частичный локдаун, с помощью которого пытается остановить пандемию коронавируса. С начала пандемии в этой стране уже подтверждено 345 710 случаев СOVID-19. Выздоровели 215 453 человека.

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Между тем, в Украине по состоянию на утро 13 января 2021 года было подтверждено 1 130 839 случаев СOVID-19. Выздоровели 826 871 человек, а 20 214 – умерли. Продолжали болеть 283 754 человека.

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Теги: коронавирус, штамм, Венгрия, Украина, СOVID-19
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