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СБУ блокировала оптовый сбыт нелегального янтаря в Восточную Азию

Комментариев: 1
Ежемесячно обвиняемые сбывали янтаря почти на 2 млн грн, считают правоохранители.
СБУ блокировала оптовый сбыт нелегального янтаря в Восточную Азию
СБУ блокировала оптовый сбыт нелегального янтаря в Восточную Азию
СБУ

В Житомирской области СБУ блокировала оптовый сбыт нелегального янтаря. Ценный камень крупными партиями продавался в Восточную Азию. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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Следствие считает, что “бизнес“ организовали два жителя Новоград-Волынского. Они скупали янтарь, добытый нелегальным путем, у копателей из северной части Украины. После обвиняемые фасовали “солнечный камень“ и переправляли его транзитом в другие страны, по иностранным заказам.

“По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 млн грн“, – говорится в сообщении СБУ.

Найденный незаконный янтарь
Найденный незаконный янтарь
Коллаж / СБУ

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Правоохранители уже провели ряд обысков по месту жительства лиц, а также по местам хранения янтаря. Во время данных мероприятий было изъято 55 кг крупного камня. Его стоимость оценивается в 1 млн грн.

Весь собранный янтарь был отправлен на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области правоохранители провели янтарный рейд

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Теги: СБУ, янтарь, Житомирская область, Азия, Украина
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    13.01.2021, 19:05
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Сменилась крыша с мусарни на СБУ? Так и пишите.
Херсонець    13.01.2021, 18:53
Оценка:  0
Херсонець
Та Циля не робіть мені нерви,це-ж треба з таким пафосом "СБУ перекрили канал",я вже п"ятнадцять років як їзжу через Житомирщину,то спостерігаю як охороняють в чорній робі чоловічки із зброєю без опознавальних знаків нелегальне видобування янтарю,то їх кришують ті тонами розграбовують.Пурга!
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