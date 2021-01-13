СБУ блокировала оптовый сбыт нелегального янтаря в Восточную Азию

Ежемесячно обвиняемые сбывали янтаря почти на 2 млн грн, считают правоохранители.

В Житомирской области СБУ блокировала оптовый сбыт нелегального янтаря. Ценный камень крупными партиями продавался в Восточную Азию. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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Следствие считает, что “бизнес“ организовали два жителя Новоград-Волынского. Они скупали янтарь, добытый нелегальным путем, у копателей из северной части Украины. После обвиняемые фасовали “солнечный камень“ и переправляли его транзитом в другие страны, по иностранным заказам.

“По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 млн грн“, – говорится в сообщении СБУ.

Найденный незаконный янтарь Коллаж / СБУ

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Правоохранители уже провели ряд обысков по месту жительства лиц, а также по местам хранения янтаря. Во время данных мероприятий было изъято 55 кг крупного камня. Его стоимость оценивается в 1 млн грн.

Весь собранный янтарь был отправлен на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области правоохранители провели янтарный рейд.