СБУ блокировала оптовый сбыт нелегального янтаря в Восточную Азию
В Житомирской области СБУ блокировала оптовый сбыт нелегального янтаря. Ценный камень крупными партиями продавался в Восточную Азию. Подробности передает пресс-служба ведомства.
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Следствие считает, что “бизнес“ организовали два жителя Новоград-Волынского. Они скупали янтарь, добытый нелегальным путем, у копателей из северной части Украины. После обвиняемые фасовали “солнечный камень“ и переправляли его транзитом в другие страны, по иностранным заказам.
“По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 млн грн“, – говорится в сообщении СБУ.
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Правоохранители уже провели ряд обысков по месту жительства лиц, а также по местам хранения янтаря. Во время данных мероприятий было изъято 55 кг крупного камня. Его стоимость оценивается в 1 млн грн.
Весь собранный янтарь был отправлен на экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области правоохранители провели янтарный рейд.