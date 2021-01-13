Сделаем всё, чтобы наказать: Ермак ответил на санкции США

Под американские санкции на этой неделе попали семь граждан Украины.

Действующая украинская власть сделает все возможное, чтобы наказать людей, вмешавшихся в выборы президента США. Об этом написал в своем Twitter глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя недавнее введение американских санкций против граждан Украины.

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“Для ясности - независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США“, - написал Ермак.

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Напомним, в начале этой недели США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины, которых американские власти считают виновными во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в США.

В частности под американские санкции попали нардеп от “Слуги народа“ Александр Дубинский, бывший помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглый экс-нардеп Александр Онищенко и другие.