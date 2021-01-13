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Сделаем всё, чтобы наказать: Ермак ответил на санкции США

Комментариев: 2
Под американские санкции на этой неделе попали семь граждан Украины.
Андрей Ермак
Андрей Ермак
ОП

Действующая украинская власть сделает все возможное, чтобы наказать людей, вмешавшихся в выборы президента США. Об этом написал в своем Twitter глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя недавнее введение американских санкций против граждан Украины.

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“Для ясности - независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США“, - написал Ермак.

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Напомним, в начале этой недели США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины, которых американские власти считают виновными во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в США.

В частности под американские санкции попали нардеп от “Слуги народа“ Александр Дубинский, бывший помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглый экс-нардеп Александр Онищенко и другие.

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Теги: народные депутаты, Дубинский, США, санкции, Ермак, Офис президента
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Комментариев (2)
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Зaлюбкы    13.01.2021, 18:43
Оценка:  -23
Зaлюбкы
Бей своих чтобы чужие боялись?Это известное выражение.Но наша временная власть,состоящая из клоунов-коррупционеров,бьёт своих,при этом отсасывая чужим.
Strv-003-3    13.01.2021, 18:26
Оценка:  -23
Strv-003-3
Унтер-офицерская вдова сама себя высекла
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