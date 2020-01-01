Альтернативы медреформе нет - Офис президента

В центре медицинской системы должны быть интересы пациента, а также стимулы для медработников, заявила замглавы ОП.

Медреформа началась три года назад при Ульяне Супрун и успехов пока не принесла пресс-служба Минздрава

Медицинская реформа в Украине должна быть продолжена, но с учетом вызовов, которые создает пандемия коронавируса, и с обязательными стимулами для медицинских работников. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская, сообщает президентская пресс-служба.

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"Украина имеет единственный путь - продолжать медицинскую реформу, поскольку только так можно обеспечить действительно качественное оказание медицинских услуг", - заявила она.

По словам Юлии Соколовской, смысл медреформы заключается в том, чтобы в центре всей медицинской системы были интересы пациента. Вместо этого в Украине на протяжении длительного времени провоцировалось искусственное противопоставление интересов пациента и врача.

Это противостояние нужно оставить в прошлом. Невозможно удовлетворить интересы пациента, не уважая интересы врача и медицинского персонала, и наоборот. Система должна функционировать сбалансировано, - отметила она.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Украины отметила, что внедрение второго этапа медицинской реформы в Украине совпало с эпидемией коронавирусной инфекции, что не позволило полностью реализовать принцип "деньги ходят за пациентом", а также в определенной степени показало необходимость пересмотра количества медицинского персонала, особенно вспомогательного.

Также она отметила, что проявился ряд других неучтенных проблем, в частности неготовность местной власти эффективно управлять больницами, не было контроля за качеством медицинских услуг, отсутствуют меры воздействия на больницы за невыполнение условий договора с НСЗУ и механизмы восстановления нарушенных прав пациентов.

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В связи с этим была сформулирована как цель для государства необходимость выйти за три года на показатель бюджетных расходов на медицину не менее 5% ВВП. Юлия Соколовская отметила, что сделать сразу прыжок с 3% до 5% очень сложно, но уже в 2021 году в государственном бюджете предусмотрено более 4% ВВП на медицину.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова просит КСУ признать антиконституционной медреформу 2017 года. Из-за реформы ведомства оказались не готовы к пандемии коронавируса, считает омбудсмен.