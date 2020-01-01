Опрос провели среди жителей 41 страны, всего было более 38 тысяч респондентов. Почти половина украинцев считают себя несчастливыми.

В 2020 году Украина оказалась в ТОПе рейтинга несчастливых стран. Об этом свидетельствуют результаты международного опроса Gallup International, сообщает Фонд деминициатив им. Илька Кучерива в среду, 13 января.

Опрос проводился в 41 стране среди более 38 тысяч человек. 54% респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, только 14% говорят, что они несчастны. 31% считают себя ни счастливыми, ни несчастными. Средний индекс счастья в мире составляет 40%.

В то же время в Украине он ниже, чем в мире. Индекс счастья в Украине резко упал по сравнению с прошлым годом: в 2019 - 33%, в 2020 году - 14%. Тем не менее этот индекс выше, чем в 2018 году (тогда он был 8%). Сейчас количество счастливых украинцев (49%) все же больше, чем количество несчастливых (35%). При этом за год количество счастливых практически не изменилась. Падение индекса счастья произошло из-за роста количества несчастливых.

Кроме того, Украина также попала в десятку стран, жители которых склонны считать свою личную жизнь несчастливой.

Наконец, люди более оптимистично настроены относительно 2021 года. Более 43% считают, что следующие 12 месяцев будут лучше предыдущих, 24% - что будут хуже и 26% - такими же. 37% украинцев считают, что 2021 будет лучшим, чем предыдущий.

В Украине опрос провели в начале декабря 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включаются АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Была проведена тысяча интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

Cмотрите фотогалерею: Украина попала в ТОП несчастливых стран

Напомним, что в 2020 году большинство украинцев чувствовали себя счастливыми. Пандемия и связанные с ней экономические трудности понизили уровень ощущения счастья среди украинцев, но он все равно достаточно высок.

Назван "самый несчастный возраст"

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