Ролики обвиняемые парни выкладывали в интернет, считают правоохранители.

Снимали на видео: В Мариуполе подростки изнасиловали 16-летнюю девушку depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Мариуполе два подростка несколько раз насиловали 16-летнюю девушку. Происходящее они снимали на видео. Подробности сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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По данным ведомства, парни 15 и 16 лет неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении девушки без ее согласия. Инциденты происходили в марте 2020 года. Свою деятельность обвиняемые снимали на видео.

Ролики сексуального характера подростки распространяли по интернету, выкладывая их в мессенджер Telegram, говорится в сообщении.

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Полиция уже сообщила обоим фигурантам о подозрении. В данным момент досудебное расследование продолжается.

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