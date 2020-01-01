На Житомирщине блокировали нелегальный сбыт янтаря за границу

Несколько лет злоумышленники скупали янтарь у нелегальных копателей, чтобы сбыть камень в страны Восточной Азии.

СБУ блокировала в Житомирской области нелегальный оптовый сбыт янтаря-сырца в страны Восточной Азии. Об этом сообщает пресс-центр ведомства в среду, 13 января.

"По данным предварительного следствия, противоправный бизнес организовали двое жителей Новоград-Волынского. В течение нескольких лет дельцы скупали "солнечный камень" у нелегальных копателей из северных областей Украины. После сортировки и расфасовки злоумышленники при посредничестве фигурантов ранее открытых уголовных производств переправляли нелегальный товар транзитом через третьи страны иностранным заказчикам. По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 млн грн", - сказано в сообщении.

Во время ряда обысков по месту проживания злоумышленников и хранения янтаря изъято 55 кг крупных фракций янтаря-сырца, который предварительно оценивается в 1 млн грн. Теперь нелегальный янтарь направлен для проведения экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Ровно и области правоохранители провели 16 обысков. У нелегальных копателей полицейские изъяли камни янтаря-сырца почти на тридцать тысяч долларов США.

Также, в Новоград-Волынском районе правоохранители догнали и принудительно остановили микроавтобус Nissan, в котором находилось 27 мешков с янтарем.

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