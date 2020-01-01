Клад, аварии, снегопад и корабли: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 13 января.
Звезда рестлинга Челси Грин восхитила снимками в бикини. Итальянка бросила спорт и снялась для Playboy.
В Киеве обвалился грунт, есть погибший. В Харькове кран упал на вагончик с рабочими.
Спецназ НАТО высадился на российское судно. Иран представил крупнейший в своих ВМС корабль.
Рэперша Азилия Бэнкс выкопала и сварила своего мертвого кота. Деми Ловато удивила пикантным маникюром.
В Венгрии нашли клад с тысячами старинных монет. В Киеве вандалы разбили окна в поездах метро.
В Запорожье обвалилась крыша цеха. В России попал в аварию автобус по дороге в "ЛДНР", есть жертвы.
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