Клад, аварии, снегопад и корабли: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 13 января 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 13 января.

Звезда рестлинга Челси Грин восхитила снимками в бикини. Итальянка бросила спорт и снялась для Playboy.

В Киеве обвалился грунт, есть погибший. В Харькове кран упал на вагончик с рабочими.

Спецназ НАТО высадился на российское судно. Иран представил крупнейший в своих ВМС корабль.

Рэперша Азилия Бэнкс выкопала и сварила своего мертвого кота. Деми Ловато удивила пикантным маникюром.

В Венгрии нашли клад с тысячами старинных монет. В Киеве вандалы разбили окна в поездах метро.

В Запорожье обвалилась крыша цеха. В России попал в аварию автобус по дороге в "ЛДНР", есть жертвы.

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