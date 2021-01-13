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Кабмин упростил иммиграцию в Украину

Комментариев: 3
Получить разрешение на проживание в Украине стало проще.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
пресс-служба МИД

Кабинет министров упростил порядок выдачи разрешения на иммиграцию иностранным инвесторам. Об этом информирует пресс-служба МВД.

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“Сегодня, во время очередного заседания, правительство приняло решение, согласно которому упрощен порядок предоставления разрешения на иммиграцию иностранным инвесторам“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь подать соответствующее ходатайство в Миграционную службу Украины можно на основании документов, подтверждающих перечисление собственных средств инвестора в иностранной валюте на текущий счет предприятия, созданого им в Украине.

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Ранее иностранные инвесторы, которые изъявили желание иммигрировать в Украину, должны были сначала переводить средства на инвестиционный счет в украинском банке, а потом с него – на счет собственного предприятия.

Следует заметить, что ранее действовавшая норма не отменяется, и иностранные инвесторы могут воспользоваться любым из доступных вариантов.

Напомним, ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2020 года в Украину иммигрировали почти девять тысяч человек. С 2014 года по 1 ноября 2020 года украинские иммиграционные документы получили около 52 тысяч граждан России.

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Теги: мигранты, МВД, Кабмин
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Комментариев (3)
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Woodbrother    13.01.2021, 19:42
Оценка:  +6
Woodbrother
Опять хлынут толпы армян и прочих врагов страны.
Брюква_и_Клюква    13.01.2021, 19:55
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Главное, чтобы голодные мокши не хлынули. У нас и так этого дерьма навалом.
Путин-Xyйло    13.01.2021, 20:30
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Навалом... Теперь ясно что есть "Навальный Крым не бутербродыч"
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