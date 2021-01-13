Кабмин упростил иммиграцию в Украину

Получить разрешение на проживание в Украине стало проще.

Кабинет министров упростил порядок выдачи разрешения на иммиграцию иностранным инвесторам. Об этом информирует пресс-служба МВД.

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“Сегодня, во время очередного заседания, правительство приняло решение, согласно которому упрощен порядок предоставления разрешения на иммиграцию иностранным инвесторам“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь подать соответствующее ходатайство в Миграционную службу Украины можно на основании документов, подтверждающих перечисление собственных средств инвестора в иностранной валюте на текущий счет предприятия, созданого им в Украине.

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Ранее иностранные инвесторы, которые изъявили желание иммигрировать в Украину, должны были сначала переводить средства на инвестиционный счет в украинском банке, а потом с него – на счет собственного предприятия.

Следует заметить, что ранее действовавшая норма не отменяется, и иностранные инвесторы могут воспользоваться любым из доступных вариантов.

Напомним, ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2020 года в Украину иммигрировали почти девять тысяч человек. С 2014 года по 1 ноября 2020 года украинские иммиграционные документы получили около 52 тысяч граждан России.