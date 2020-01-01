В 2020 году экспорт электроэнергии в Украине вдвое превысил импорт

В течение года Украина экспортировала 4 754,1 млн кВт·ч электроэнергии, а импортировала 2 284,9 млн кВт·ч.

За 2020 год экспорт электроэнергии в Украине превысил импорт в 2,1 раза Интерфакс

За 2020 год суммарный объем экспорта электроэнергии в Украине составил 4 754,1 млн кВт·ч, в 2,1 раза превысив импорт, составивший 2 284,9 млн кВт·ч. Об этом сообщает Укрэнерго в среду, 13 января.

"Суммарный объем экспорта электроэнергии в Украине по итогам 2020 года превышает импорт в 2,1 раза - 4 754,1 млн кВт·ч и 2 284,9 млн кВт·ч соответственно", - сказано в сообщении.

В то же время объемы экспорта электроэнергии в декабре 2020 года уменьшились на 31,2% по отношению к предыдущему месяцу. Меньше всего в 2020 году экспортировали в Словакию - 41,3 млн кВт•ч (0,9%).

"Экспорт э/э из ОЭС Украины в Россию в 2020 году не осуществлялся, в Беларусь составил 82,8 млн кВт•ч (1,7%) и Молдову - 167,1 млн кВт•ч (3,5%)", - добавили в Укрэнерго.

При этом относительно импорта электроэнергии в декабре 2020 года, то он осуществлялся исключительно из стран Европы в зону "острова Бурштынской ТЭС". В зоне ОЭС Украины (из России, Беларуси и Молдовы) импорт отсутствует.

"Общий объем импорта в декабре 2020 года уменьшился на 17,8% до 128,8 млн кВт·ч по сравнению с предыдущим месяцем. Импорт э/э из России в 2020 году составил 53,4 млн кВт•ч (2,3% ), а из Беларуси - 82,8 млн кВт•ч (6,7%) и осуществлялся до середины апреля. С 12 апреля по 31 декабря 2020 года пропускную способность по направлениям Беларусь-Украина и Россия-Украина было ограничено до 0 МВт", - резюмировали в Укрэнерго.

Напомним, что Украина удерживает лидерство в Европе по стоимости электроэнергии. Электроэнергия в Украине почти вдвое дороже, чем в среднем по Европе. В следующем году ожидается дальнейшее подорожание.

Также сообщалось, что украинцам с электроотоплением предоставят субсидию. В связи с увеличением тарифов в январе вырастут и субсидионные выплаты, заверили в правительстве.

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