Украэрорух представил топ компаний-лидеров полетов в Украине в 2020 году

Больше всего полетов в прошлом году в нашей стране совершили авиакомпании из Турции, Украины и Беларуси.

В 2020 году больше всего полетов в воздушном авиапространстве Украины - на счету у авиакомпании Turk Hava Yollari A.O. Авиалайнеры этой турецкой компании выполнили 14 623 полета, сообщает Украэрорух на своей странице в Facebook.

Также в тройке лидеров украинская компания Ukraine International Airlines - 14 406 полетов и авиакомпания из Беларуси Aviakompaniya Belavia - 10 644 полета.

Далее топ авиакомпаний с большим количеством рейсов в 2020 году выглядит так:

Wizz Air Hungary Ltd (Венгрия) - 9 151 полет,

Wind Rose Aviation Company (Украина) - 8 511 полетов,

Skyup Airlines LLC (Украина) - 8 434 полета,

LOT Polish Airlines (Польша) - 6 260 полетов,

Ryanair LTD (Ирландия) - 5 965 полетов,

Azur Air Ukraine Airlines LLC (Украина) - 4 663 полета,

Pegasus Hava Tasimaciligi AS (Турция) - 3 446 полетов.

Отечественные авиакомпании в целом за год совершили 49 733 полета – это на 54,7% меньше, чем годом ранее. Иностранные компании налетали больше - 92 314 рейсов (минус 59,1%).

Названы самые безопасные авиакомпании мира

Как сообщалось ранее, авиаконцерн Airbus за год сократил поставки самолетов на треть. В 2020 году Airbus отправил новые самолеты 87 заказчикам и принял заказы на поставку еще 268 лайнеров.



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