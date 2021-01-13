Для чиновников сняли возрастные ограничения
Возрастные ограничения отменят для украинских государственных служащих. Закон подписал президент Владимир Зеленский в среду, 13 января.
Теперь чиновника по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.
Таким образом срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на пять лет.
Напомним, что ранее Рада провалила закон о резерве госслужащих. Ранее комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту принять этот закон.
Стартовала ежегодная кампания декларирования
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet