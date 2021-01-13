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Для чиновников сняли возрастные ограничения

Комментариев: 2
Теперь госслужащего с его согласия смогут оставить на должности и после достижения им 65 лет.
В Украине снимут возрастные ограничения для госслужащих
В Украине снимут возрастные ограничения для госслужащих
Корреспондент.net

Возрастные ограничения отменят для украинских государственных служащих. Закон подписал президент Владимир Зеленский в среду, 13 января.

Теперь чиновника по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Таким образом срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на пять лет.

Напомним, что ранее Рада провалила закон о резерве госслужащих. Ранее комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту принять этот закон.

Стартовала ежегодная кампания декларирования

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Теги: Украина, чиновник, чиновники, госслужба, ограничение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    13.01.2021, 21:37
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Еще не все комуняки протухли, некоторые могут пополнить скамейку запасных слуг 3ельцману и его хозяевам.
Путин-Xyйло    13.01.2021, 21:37
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Особый упор на "проФФесиАналов" от ЯнуковоЩа.
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