Для чиновников сняли возрастные ограничения

Теперь госслужащего с его согласия смогут оставить на должности и после достижения им 65 лет.

Возрастные ограничения отменят для украинских государственных служащих. Закон подписал президент Владимир Зеленский в среду, 13 января.

Теперь чиновника по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Таким образом срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на пять лет.

Напомним, что ранее Рада провалила закон о резерве госслужащих. Ранее комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту принять этот закон.

Стартовала ежегодная кампания декларирования

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet