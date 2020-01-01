СМИ: Суд Львова оштрафовал отца мальчика, занимавшегося травлей в школе

Ученик пятого класса на протяжении первого семестра бил одноклассников, а также нецензурно выражался в адрес учеников и учителей.

Отца ученика наказали за то, что его сын занимался буллингом Facebook/Павло Петренко

Франковский райсуд во Львове признал 50-летнего отца пятиклассника школы №97 виновным в том, что его сын занимался буллингом в отношении одноклассников и учителей. Об этом в среду, 13 января, сообщило издание Zaxid.net.

Отмечается, что ученик пятого класса с первого дня этого учебного года постоянно дергал, толкал и бил по головам других детей, а также нецензурно выражался в адрес учеников и учителей.

Такое поведение учащегося продолжалась в течение всего первого семестра. В декабре полиция составила протокол на его отца. Во время заседания суда 30 декабря мужчина согласился с обвинением в буллинге.

"Судья Франковского райсуда Руслан Езерский признал Юрия А. виновным в том, что его сын совершал буллинг. Мужчину оштрафовали на 850 грн, он также должен заплатить 420 грн судебного сбора", - указано в сообщении.

Как сообщалось, учительница гимназии №4 в городе Одесса устроила на уроке скандал из-за того, что одна из школьниц ответила ей на украинском языке. Педагога уволили.

Ранее в Первомайском Харьковской области на учительницу истории лицея №7 открыли дело за то, что она ударила пятиклассницу книгой по голове. Заявление в полицию написала мать девочки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet