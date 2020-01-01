Всплывет сам: мэр Ивано-Франковска пошутил о предполагаемом утопленнике

Несколько дней назад в городском озере, вероятно, утонул мужчина. На заседании горсовета обсуждали, в частности, операцию по поиску тела.

На заседании Ивано-Франковского горсовета мэр Руслан Марцинкив пошутил во время обсуждения дела о поисках мужчины, который, предположительно, утонул в городском озере несколько дней назад. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях в среду, 13 января.

Так, когда на вопрос Марцинкива, нашли ли предполагаемого утонувшего, собеседник ответил, что еще ищут, мэр пошутил, что мужчина поплавал и ушел домой.

Далее под смех присутствующих глава горсовета добавил: "Всплывет сам".

Напомним, в апреле против Марцинкива открыли уголовное производство по факту его высказывания о лицах ромской национальности. Тогда мэр Ивано-Франковска поручил полиции вывезти из города людей ромской национальности на Закарпатье.

Позже Марцинкив извинился за эмоциональные слова.

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