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В ВСУ проведут проверку по факту дискриминации военнослужащей

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Этой работой будет заниматься советник Главнокомандующего ВС Украины по гендерным вопросам.
Военная служба правопорядка в ВСУ проведет служебную проверку
Военная служба правопорядка в ВСУ проведет служебную проверку
Минобороны Украины

В Вооруженных силах Украины проведут расследование по факту дискриминации военнослужащей. Этим вопросом будет заниматься советник главнокомандующего ВС Украины по гендерным вопросам, сообщил Генштаб вечером в среду, 13 января.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак поставил задачу Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины провести служебную проверку по фактам изложенным на странице одного из интернет порталов, по жалобе женщины-военнослужащей и ее коллег на действия руководителя военного учреждения, с учетом материалов дела внесенных в Единый государственный реестр досудебных расследований Национальной полицией Украине 1 января 2021", – сказано в сообщении Генштаба ВСУ.

В информации подчеркивается, что в ВСУ создана рабочая группа "по детальному изучению фактов, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальных домогательств на рабочем месте среди военнослужащих".

В Генштабе уточнили, что этой работой будет заниматься советник Главнокомандующего ВС Украины по гендерным вопросам.

Ранее сообщалось, что в районе проведения ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Виктория Слободянюк. По данным СМИ, она совершила самоубийство.

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Теги: проверка, дискриминация, проверки, военнослужащие, ВСУ, Генштаб
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Источник: korrespondent.net

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