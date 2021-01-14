Главное 13 января: Снижение газовой цены и американский импичмент

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Для украинцев изменили тарифы на газ, снизив их на 30%, в США объявили импичмент остающемуся на посту президента Дональду Трампу. Мы собрали важные события прошедшего дня.

Читай также: В ВСУ проведут проверку по факту дискриминации военнослужащей

Украинцы будут меньше платить за газ

В Кабмине установят госрегулирование стоимости газа на уровне 6,99 грн. Таким образом, в платежках цифры снизятся больше чем на 30%. Такая цена станет предельной и будет действовать во время карантина до конца отопительного сезона.

Американский Конгресс поддержал отставку Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент действующего лидера страны Дональда Трампа. “За“ выступило 232 конгрессмена, включая десять республиканцев, “против“ - 197. Окончательное решение примет американский Сенат 19 января.

Читай также: Украина попала в ТОП несчастливых стран

Стала известна цена вакцины из Китая для украинцев

По данным украинской фармацевтической компании Лекхим, вакцина CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech обойдется украинцам в 504 грн. за дозу. При этом уточняется, что стоимость препарата может упасть, если курс доллара сохранится на нынешнем уровне.

Читай также: Папа Франциск вакцинировался от COVID - СМИ

Свыше 1,13 миллиона граждан Украины заболело COVID-19

К утру 13 января в Украине с начала эпидемии было зафиксировано 1 130 839 случаев коронавируса. При этом за весь период пандемии выздоровел 826 871 человек, 20 214 скончалось. За сутки обнаружили 6409 инфицированных. В то же время глава Минздрава Максим Степанов заявил, что локдаун не намерены продлевать после 24 января.

Читай также: Сделаем всё, чтобы наказать: Ермак ответил на санкции США

Зеленский поговорил по телефону с португальским президентом

Владимир Зеленский обсудил с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соузой активизацию торгово-экономического партнерства между странами, организацию заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, распределение COVID-вакцины, а также дело убитого в аэропорту Лиссабона украинца Игоря Гоменюка.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин утвердил минимальные зарплаты госслужащих.

