В ООС боевики за сутки семь раз обстреляли украинские позиции

Боевых потерь и ранений в ВСУ не было.

В минувшие сутки, 13 января, на фронте было зарегистрировано 6 нарушений перемирия оккупантами. Они все были совершены в районе ответственности тактической группы Восток.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, рядом с населенным пунктом Водяное на Приазовье сепаратисты трижды открывали огонь в сторону украинских позиций. При этом они применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В пригороде Авдеевки и недалеко от Гнутового боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов. А возле Марьинки совершили несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

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В зоне ответственности группы Север наблюдалась тишина. О фактах нарушения прекращения огня было уведомлено представителей ОБСЕ.

В начале текущих суток, 14 января, на фронте было зафиксировано одно нарушение тишины. Так, близ Марьинки сепаратисты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений за прошедший день и утром нынешнего в рядах ВСУ не было. Ситуация остается контролированной украинскими военными.

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