В Украине выявили почти восемь тысяч новых случаев COVID

2 229 человек, заразившихся коронавирусом, госпитализировали.

В Украине за прошедшие сутки, 13 января, подтвердили 7 925 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. По сравнению с предыдущим днем это на более чем 1,5 тысячи новых случаев COVID больше.

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Состояние 2 229 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в среду подтвердили в Киеве (+794), Донецкой (+588), Запорожской (+554), Львовской (+482) и Николаевской (+460) областях. Меньше всего – в Кировоградской области (+83). Среди заболевших есть 233 ребенка и 345 медиков.

Украинские медики вчера провели 54 265 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 33 349, методом ИФА – 20 916. Всего с начала пандемии провели 5 874 851 тестирование методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 138 764 случая СOVID-19. Выздоровели 837 063 человека (10 192 – за минувшие сутки), а 20 376 – умерли (162 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 281 325 человека.

Ранее Максим Степанов заявил, что в Украине после окончания январского локдауна, который введен с 8 по 24 января, планируют ввести адаптивный карантин.