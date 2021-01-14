Россия должна ответить за преступления в Украине, - командующий ВСУ
Россия должна ответить за все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины. Такое заявление в интервью "Обозревателю" сделал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
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"За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей Россия должна ответить", - сказал Хомчак.
При этом главнокомандующий ВСУ считает, что с Украиной воюет не весь российский народ, а только Кремль, многие россияне не ненавидят нашу страну, хотя кремлевская власть пытается разжечь ненависть.
Хомчак отметил, что если война на востоке Украины закончится, то нам придется со временем выстраивать отношения с РФ. Он полагает, что этого не избежать.
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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил усилить давление на Россию, если она не будет выполнять Минские соглашения.
И Россия сразу ответит за всё.
Это ж не секрет.
Путин об этом прямо сказал.