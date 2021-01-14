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Россия должна ответить за преступления в Украине, - командующий ВСУ

Комментариев: 2
С Украиной воюет не весь российский народ, а только кремлевская власть.
Руслан Хомчак
Руслан Хомчак
armyinform.com.ua

Россия должна ответить за все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины. Такое заявление в интервью "Обозревателю" сделал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

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"За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей Россия должна ответить", - сказал Хомчак.

При этом главнокомандующий ВСУ считает, что с Украиной воюет не весь российский народ, а только Кремль, многие россияне не ненавидят нашу страну, хотя кремлевская власть пытается разжечь ненависть.

Хомчак отметил, что если война на востоке Украины закончится, то нам придется со временем выстраивать отношения с РФ. Он полагает, что этого не избежать.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил усилить давление на Россию, если она не будет выполнять Минские соглашения.

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Теги: Россия, Украина, Хомчак
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Комментариев (3)
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Nikita@2011    14.01.2021, 10:08
Оценка:  -22
Nikita@2011
А вы начните.
И Россия сразу ответит за всё.
Это ж не секрет.
Путин об этом прямо сказал.
Путин-Xyйло    14.01.2021, 10:24
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Ответит, не сомневайся.
Зaлюбкы    14.01.2021, 10:03
Оценка:  -23
Зaлюбкы
Преступлением является антиконституционный государственный переворот,произошедший в 2014-м году.Всё остальное-лишь следствие этого преступления.
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