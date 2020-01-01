Названа самая популярная книга среди украинцев в 2020 году

По продажам в стране лидирует “Дело Василия Стуса” автора Вахтанга Кипиани.

Стало известно, какая книга в прошлом году пользовалась в Украине наибольшей популярностью. Больше всего украинцы покупали скандальное “Дело Василия Стуса” Вахтанга Кипиани.

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Об этом речь идет на сайте Читомо.

В списке самых читаемых “Стус” – на первом месте. Эту книгу продали в количестве 71,1 тыс. экземпляров. Тираж, по данным издателей, пришлось дважды допечатывать.

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Как известно, книга прославилась из-за скандального решения киевского суда убрать оттуда некоторые фразы. Такое решение было принято в ответ на иск Виктора Медведчука, который заявил, что в издании содержатся неправдивые сведения о его личности.

Также в 2020 году украинцы хорошо покупали такие книги:

Банда пиратов. Атака Пираньи, Оливер Дюпен – 45 тыс. экз.;

Пиноккио: сказка с дополненной реальностью, Карло Коллоди – 30 тыс. экз.;

Букварь Читайлик, Василий Федиенко – 22,7 тыс. экз;

Город девушек, Элизабет Гилберт – 20 тыс. экз.;

Оберни, что вышло? Проделки фокусника, Ирина Сонечко – 17 тыс. экз.

Уточняется, что в целом тиражи украинских изданий в 2020 году сократились. Однако по итогам показатели продаж некоторых книг оказались даже выше, чем в 2019 году.

Напомним, ранее мы писали, что на Херсонщине пенсионерку осудили за Брежнева и советский герб.

