Водоснабжение населенных пунктов Донбасса восстановлено

Авария была на водопроводе "Горловка-Торецк".

Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области, которые пострадали от порыва на водопроводе "Горловка-Торецк", полностью восстановлено. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Авария на водопроводе "Горловка-Торецк" произошла 4 января. Из-за этого на несколько дней без воды остались около 38 тысяч человек в пяти населенных пунктах, в том числе в Торецке.

Всё это время подвоз воды в пострадавшие населенные пункты осуществляли сотрудники ГСЧС.

Ремонтировать водопровод мешали обстрелы пророссийских боевиков. Ремонтные бригады КП "Компания "Вода Донбасса" из-за обстрелов не могли работать. На данный момент водоснабжение полностью восстановлено.

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Ранее бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщил, что оккупационные власти в Крыму ведут поиски воды с помощью военных работников, то есть бесплатной рабочей силы.