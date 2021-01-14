В Крыму продают с молотка винзавод “Коктебель”

Предприятие хотят продать за 100 млн рублей.

Так называемые “власти” аннексированного Крыма продают завод марочных вин Коктебель.

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Об этом стало известно из информации на официальном сайте РФ об организации торгов.

Купить предприятие предлагают посредством аукциона. Заявки на участие будут принимать до 20 января. Торги назначены на 26 января, ими будет руководить “Министерство” имущественных и земельных отношений Крыма.

Стартовая цена винзавода от “продавцов”, - около 1,4 млн. дол., или 100 млн рублей. Шаг аукциона – 5 млн. руб. Уточняется, что в целом к приватизации предлагается 73 объекта, расположенные в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково.

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Здания и помещения завода оценили в 80,8 млн рублей. Еще примерно 17,35 млн рублей просят за земельные участки. Так, заводу на правах аренды принадлежат виноградники в уникальной климатической зоне на востоке полуострова, у подножья вулкана Кара-Даг. Их общая площадь – 1 тыс. га. Кроме того, у предприятия есть движимое имущество, стоимость которого – порядка 2 млн рублей.

Известно, что ранее в отчужденном Крыму РФ уже продала винный завод Массандра. Его купила на аукционе дочерняя компания банка Россия за 2,03 млрд грн. Владельца – ООО Южный проект - связывают с акционером банка Юрием Ковальчуком, которого называют личным кассиром Путина. Украина хочет добиться наказания для лиц, которые допустили продажу Массандры.

Напомним, ранее мы писали, что в инкерманском озере в Крыму закончилась вода.

