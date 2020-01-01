Сотрудникам COVID-лабораторий теперь будут доплачивать к зарплате

Им также предоставлены социальные льготы.

С сегодняшнего дня, 14 января, в Украине сотрудникам лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус, ввели дополнительные выплаты и социальные льготы. Закон №4464, предусматривающий это, вчера опубликовали в "Голосе Украины".

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Теперь сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19 (биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам), доступны льготы, предусмотренные для медицинских и фармацевтических работников.

В частности, они теперь имеют право на надлежащие условия труда, регулярное повышение квалификации, сокращенный рабочий день, дополнительный оплачиваемый отпуск, бесплатное получение земельного участка.

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Кроме того, Кабмин должен в ближайшее время установить доплаты к зарплате таким работникам в размере, определенном для врачей.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 14 января 2021 года было подтверждено 1 138 764 случая СOVID-19. Выздоровели 837 063 человека, а 20 376 – умерли.