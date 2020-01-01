В "Слуге народа" объяснили отказ Украины от российской вакцины

Страна закупит западные вакцины от коронавируса.

В "Слуге народа" объяснили отказ Украины от российской COVID-вакцины Леся Забуранна / Facebook

Правительство не может рисковать здоровьем граждан. Власти работают над получением качественных западных COVID-вакцин вместо покупки препаратов из РФ. Отказ Украины от “Спутника V“ объяснила депутат от партии “Слуга народа“, а также председатель подкомитета по вопросам госбюджета Леся Забуранна.

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По словам нардепа, Украина не будет покупать низкосортный продукт, эффективность которого не подтверждена.

“Мы не можем рисковать здоровьем наших граждан…“, – рассказала Забуранна.

Из-за этого власти планируют покупать только лучшие COVID-вакцины, существующие на рынке.

“Правительство работает над получением качественных западных вакцин вместо покупки российской“, – заявила депутат.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса зарегистрировала Венесуэла.