В "Слуге народа" объяснили отказ Украины от российской вакцины
Правительство не может рисковать здоровьем граждан. Власти работают над получением качественных западных COVID-вакцин вместо покупки препаратов из РФ. Отказ Украины от “Спутника V“ объяснила депутат от партии “Слуга народа“, а также председатель подкомитета по вопросам госбюджета Леся Забуранна.
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По словам нардепа, Украина не будет покупать низкосортный продукт, эффективность которого не подтверждена.
“Мы не можем рисковать здоровьем наших граждан…“, – рассказала Забуранна.
Из-за этого власти планируют покупать только лучшие COVID-вакцины, существующие на рынке.
“Правительство работает над получением качественных западных вакцин вместо покупки российской“, – заявила депутат.
Ранее сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса зарегистрировала Венесуэла.