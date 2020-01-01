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В Киеве будут судить бывшего народного депутата

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Он подстрекал к даче взятки, которую хотел присвоить.
Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого
gp.gov.ua

Прокуратура передала в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего народного депутата Украины, которого обвиняют в подстрекательстве к даче взятки. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным “РБК-Украина“, будут судить бывшего нардепа Игоря Савченко.

Установлено, что бывший народный депутат вместе с одним из “антикоррупционеров“ подстрекал представителя торговых компаний к передаче 100 тысяч долларов взятки руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы с целью возврата арестованного имущества.

На самом деле передавать деньги злоумышленники не собирались, а планировали их присвоить.

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По данному факту уголовное дело открыли сразу по четырем статьям УК Украины. Теперь суд будет решать дальнейшую судьбу бывшего народного избранника.

Ранее в Киеве правоохранители задержали чиновницу АМКУ за то, что она вымогала и получила взятку.

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Теги: народный депутат, взятка, суд
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