"Нафтогаз" запустил новую установку подготовки газа и подключил 3 скважины.

Украина начала работу по добыче газа на Святогорском месторождении Кадр из видео

Украина начала работу по добыче газа из плотных коллекторов на Святогорском месторождении. Об этом заявил руководитель группы “Нафтогаз“ Андрей Коболев.

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По его словам, подача в систему магистральных газопроводов газа из Святогорского месторождения была начата в среду, 13 января. Оно является частью недавно купленной Юзовской площади. Специалисты из “Нафтогаз Разведка и Добыча“ подключили 3 скважины, зпустили 26 км газопровода и новую установку подготовки газа.

Коболев отметил, что запуск Святогорского месторождения позитивно повлияет и на работу Юзовской площади. Для последней не нужно будет строить новую инфраструктуру.

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Именно добыча газа плотных пород и освоение Юзовской площади являются ключевыми проектами “Нафтогаза“, которые были разработаны еще в 2020 году, добавил глава группы.

Ранее сообщалось, что Кабмин ограничит цену на газ для населения на время карантина.