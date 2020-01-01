Бизнесменов начали штрафовать за клиентов без масок

Штраф - от 3 400 до 5 100 гривен.

С сегодняшнего дня, 14 января, в Украине предпринимателей начали штрафовать за прием клиентов (или пассажиров) без защитных масок или респираторов. Вступил в силу соответствующий закон, опубликованный вчера в "Голосе Украины".

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Также предпринимателей теперь штрафуют за отсутствие предупреждения о необходимости одеть средство защиты, или если они не отреагировали должным образом на пребывание людей без защитной маски или респиратора в помещении.

Кроме того, владельцев бизнеса могут оштрафовать, если посетителей во время карантина обслуживали без средств защиты.

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За такое правонарушение предусматривается штраф в размере от 3 400 до 5 100 гривен. При этом самого посетителя могут оштрафовать только на сумму от 170 до 255 гривен.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 14 января 2021 года было подтверждено 1 138 764 случая СOVID-19. Выздоровели 837 063 человека, а 20 376 – умерли.