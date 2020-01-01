Минздрав анонсировал "трансплантационную независимость" Украины

В стране должна быть создана собственная трансплантационная медицина.

В 2021 году Украина усилит сотрудничество с США и Израилем в сфере развития трансплантационной медицины. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга в четверг, 14 января.

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“Мы хотим достичь трансплантационной независимости уже через три года. Это означает, что каждый гражданин, которому понадобится пересадка органов или трансплантация костного мозга, ему эта помощь будет оказана в Украине, не надо будет ехать за границу“, - пояснил министр.

В течение 2020 года Украина начала сотрудничество с Национальной организацией трансплантации Испании, университетской клиникой Шлезвиг-Гольштейн в Германии.

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Степанов анонсировал проведение на следующей неделе немецко-украинского саммита по развитию трансплантации органов в Украине.

Кроме того, по его словам, с 2021 года Украина будет работать с глобальной обсерваторией донорства и трансплантации, а именно присоединится к международному сбору и анализу синтетических данных в этой сфере.

Сотрудничество с Испанией, которая является мировым лидером по количеству трансплантаций на миллион человек, будет развиваться также в направлении стажировки и разработки стандартов. Сейчас эксперты ведут переговоры с государством Израиль по организации стажировки украинских врачей, специализирующихся в области трансплантации костного мозга, - добавил глава Минздрава.

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Степанов сообщил, что налажено и сотрудничество с медицинским центром – университетом одного из городов американского штата Нью-Джерси.

Партнеры по США будут помогать развивать трансплантацию почки, поджелудочной железы... В 2021 году мы планируем всех пациентов, нуждающихся в пересадке почки, оперировать непосредственно в Украине... 21-й год должен стать тем годом, когда трансплантация почки будет делаться всем гражданам в Украине, не отправляя их за границу, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начнут пересаживать руки и ноги. Вопрос трансплантации конечностей особенно актуален для в условиях военного конфликта на востоке.