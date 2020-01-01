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ЕСПЧ принял первое решение по искам Украины против РФ по Крыму

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Суд счел версию украинского правительства последовательной, отметил замминистра юстиции.
ЕСПЧ принял первое решение по искам Украины против РФ по Крыму
ЕСПЧ принял первое решение по искам Украины против РФ по Крыму
Иван Лищина / Facebook

ЕСПЧ принял первое решение по искам Украины против России по временно оккупированному Крыму. Дело принято к рассмотрению. Об этом заявил Иван Лищина, занимающий пост замминистра юстиций и уполномоченный по вопросам Евросуда по правам человека.

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Стоит отметить, что иски касаются нарушения прав человека на территории Крыма. По словам Лищины, во время принятия решения о рассмотрении ЕСПЧ обратил внимание на увеличение количества российских военных на полуострове. Это происходило с января по март 2014 года без согласия властей Украины.

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Суд также посчитал версию украинского правительства последовательной.

“…предоставили подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными аргументами, чтобы доказать, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях“, – рассказал замминистра.

Ранее сообщалось, что глава украинского МИД анонсировал визит в Киев венгерского министра

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Теги: ЕСПЧ, суд, Россия, Крым, дело, военные
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