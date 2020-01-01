Суд счел версию украинского правительства последовательной, отметил замминистра юстиции.

ЕСПЧ принял первое решение по искам Украины против РФ по Крыму Иван Лищина / Facebook

ЕСПЧ принял первое решение по искам Украины против России по временно оккупированному Крыму. Дело принято к рассмотрению. Об этом заявил Иван Лищина, занимающий пост замминистра юстиций и уполномоченный по вопросам Евросуда по правам человека.

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Стоит отметить, что иски касаются нарушения прав человека на территории Крыма. По словам Лищины, во время принятия решения о рассмотрении ЕСПЧ обратил внимание на увеличение количества российских военных на полуострове. Это происходило с января по март 2014 года без согласия властей Украины.

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Суд также посчитал версию украинского правительства последовательной.

“…предоставили подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными аргументами, чтобы доказать, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях“, – рассказал замминистра.

Ранее сообщалось, что глава украинского МИД анонсировал визит в Киев венгерского министра.