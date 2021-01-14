Медведчук прокомментировал предложение Витренко о снижении цен на газ

Правительство отвлекает внимание украинцев, заявляя о возможности снижения цены на газ, но при этом намеренно “забывает“ про рост других тарифов, полагает глава политсовета ОПЗЖ.

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь народный депутат Виктор Медведчук подверг критике инициативу и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко по снижению цен на газ. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ОПЗЖ.

“По инициативе Минэнерго власть предложила установить, что с 1 февраля 2021 года цена на газ формируется по формуле “цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину“. Показательно, что, исходя из заявления Минэнерго, по этой формуле предлагается отпускать газ государственной компании Укргаздобыча для так называемых уязвимых потребителей, а не импортируемый газ. Таким образом, абсурдность предложения Витренко – Зеленского заключается в том, что цена газа собственной добычи, например, добываемого в Харьковской или Полтавской области, не будет учитывать расходы на транспортировку от Дюссельдорфа до точки входа в Украину. А главное – сохраняется схема импорта российского газа по виртуальному реверсу якобы из немецкого газового хаба (NCG) газовыми операторами из стран, которые вообще не добывают природный газ. Алогичность этого предложения заключается еще и в том, что себестоимость газа внутренней добычи не превышает и $100 за тысячу кубометров, тогда как стоимость газа на европейских хабах существенно выше. Напомню, что правительственными постановлениями №315 и №758 прежняя власть легитимизовала преступную формулу “Дюссельдорф+“, в результате использования которой граждане, промышленные и другие потребители стали дополнительно платить за стоимость транспортировки природного газа от немецкого газового хаба (NCG) к виртуальной торговой точке на территории Словакии, а также за стоимость транспортировки природного газа от виртуальной торговой точки до западной границы Украины (стоимость “выхода“ из газотранспортной системы Словакии). Таким образом, по оценкам экспертов, по данной формуле Украина дополнительно переплачивает $38,5–42,5 за тысячу кубометров импортируемого газа. Мы с коллегами по фракции неоднократно обращались с официальными запросами в НАБУ и КМУ относительно незаконности ценообразования на газовом рынке. Власть цинично проигнорировала представленные нами факты вопиющей несправедливости и преступного сговора с целью наживы“, - говорится в заявлении Медведчука.