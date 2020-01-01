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В “ЛНР” обнаружили арсенал оружия боевиков

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Тайник обустроили в лесополосе у Северодонецка.
СБУ нашла тайник с оружием
СБУ нашла тайник с оружием
ssu.gov.ua

В Луганской области нашли арсенал с боевыми средствами поражения.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Уточняется, что тайник был обустроен на выезде из Северодонецка. Там в лесополосе, за пределами населенного пункта нашли:

  • 13 тротиловых шашек, общем весом более 5 кг;
  • 12 артиллерийских снарядов различного калибра;
  • 6 гранатометных выстрелов ПГ-9 и ВОГ-25;
  • 4 тыс. патронов.

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По данным СБУ, боеприпасы, взрывчатку и оружие могли спрятать еще в 2014 году. Предварительно установлено, что все это принадлежит боевикам незаконных вооруженных формирований.

Была проведена процедура по извлечению военных средств. Для безопасности привлекали сотрудников ГСЧС.

К извлечению были привлечены сотрудники ГСЧС
К извлечению были привлечены сотрудники ГСЧС
ssu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что на Донетчине самодельная петарда травмировала подростка.

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Теги: ЛНР, Луганская область, боеприпасы, взрывчатка, ГСЧС, фото
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