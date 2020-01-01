В “ЛНР” обнаружили арсенал оружия боевиков
Тайник обустроили в лесополосе у Северодонецка.
В Луганской области нашли арсенал с боевыми средствами поражения.
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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Уточняется, что тайник был обустроен на выезде из Северодонецка. Там в лесополосе, за пределами населенного пункта нашли:
- 13 тротиловых шашек, общем весом более 5 кг;
- 12 артиллерийских снарядов различного калибра;
- 6 гранатометных выстрелов ПГ-9 и ВОГ-25;
- 4 тыс. патронов.
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По данным СБУ, боеприпасы, взрывчатку и оружие могли спрятать еще в 2014 году. Предварительно установлено, что все это принадлежит боевикам незаконных вооруженных формирований.
Была проведена процедура по извлечению военных средств. Для безопасности привлекали сотрудников ГСЧС.
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