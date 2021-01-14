Бывший глава САП Холодницкий заразился COVID-19

Экс-прокурор говорит, что болеет почти незаметно.

Бывший глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подхватил коронавирус.

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Об этом сообщают Українські Новини.

Экс-прокурор рассказал, что узнал о диагнозе 1 января. На днях он сдал новый тест. Пока ждет ответа, надеется, что результат окажется негативным.

По словам Холодницкого, болезнь у него протекает легко, почти без симптомов. Инфекцию он ощущает только по пропавшему нюху.

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Как известно, Холодницкий уволился с поста замгенпрокурора в августе 2020 года. Заявление об отставке подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Временным руководителем САП стал Максим Грищенко, который до этого был заместителем Холодницкого.

Напомним, ранее мы писали, что руководителя САП вновь будут назначать на 5 лет.

