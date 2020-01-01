Военную "Аэроразведку" решили ликвидировать

Подразделение реорганизуют и разделят между Штабом ООС и военным институтом связи.

Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управление А2724 “Аэроразведка“ реорганизуют. Об этом сообщила пресс-служба подразделения на странице в Facebook.

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Часть прекращает свою деятельность с марта 2021 года в соответствии с предложениями Командующего войск связи и кибербезопасности генерал-майора Евгения Степаненко.

После ликвидации “Аэроразведки“ часть подразделения перейдет в подчинение Командования объединенных сил, а часть станет научным подразделением Военного института телекоммуникаций и информатизации.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин утвердил план борьбы с беспилотниками. Несанкционированные полеты БПЛА могут нести террористическую угрозу.