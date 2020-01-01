Суд восстановил Семочко в должности замглавы СВР, - пресса

Семочко уволили весной 2019 года.

Касационный административный суд Верховного Суда признал незаконным и отменил указ президента Украины об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщает “РБК-Украина“ со ссылкой на пресс-службу суда.

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Семочко подал свой иск в 2019 году. Экс-руководитель СВР требовал отменить указ президента Петра Порошенко об увольнении его с должности, так как во время увольнения он находился на больничном.

Летом 2020 года суд отказался рассматривать иск Семочко, отметив, что тот подал его позже законного срока. Семочко обжаловал это решение в Верховном Суде, который в конечном итоге встал на его сторону.

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Напомним, после увольнения в отношении Семочко следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство, подозревая его в государственной измене.

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